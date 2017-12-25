Зинэтула Билялетдинов: "Очень рады приходу Бурмистрова"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов сказал, что пока не знает, как будет использовать форварда Александра Бурмистрова. Специалист не стал комментировать причины расставания с защитником Степаном Захарчуком.

Напомним, 24 декабря Бурмистров, выступавший за "Ванкувер", завершил карьеру в НХЛ. Права на него в КХЛ принадлежат казанцам.

– По какой причине расстались с Захарчуком и как планируете использовать Бурмистрова.

– Первое – без комментариев. Что касается Бурмистрова. Его я еще не видел, поэтому тоже ничего не могу сказать.

– Рады его приходу в команду?

– Очень! (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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