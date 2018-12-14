Зинэтула Билялетдинов – о состоянии Евгения Савина: "Ему надо немножко поработать, пройти летний сбор"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (17 декабря) и оценил состояние новичка команды Евгения Савина​.

"Ак Барс" подписал экс-футболиста Савина. У него правый хват и левый угол головы

– Некоторые хоккеисты сейчас находятся в сборных в сборных, – приводит слова Билялетдинова сайт казанской команды. – Есть травмированные. В целом, подготовка идет нормально, есть еще два дня для того, чтобы поработать.

– Смогут ли принять участие в матче Александр Свитов и Андрей Марков​, которые не тренировались сегодня на льду?

– Свитов под вопросом, а Марков должен сыграть.

– Как оцените состояние новичка команды Евгения Савина, который сегодня тренировался по индивидуальной программе?

– Ему надо еще подготовиться. Пока он не совсем готов, так скажем.

– Сколько нужно тренировок с вами, чтобы он подготовился?

– Немножко надо поработать, летний сбор пройти (смеется).

– Стоит ли перед командой задача непременно занять первое место в конференции по итогам регулярки?

– Мы об этом не говорим, но желание у нас есть. Мы всегда ставим высокие задачи. Иногда получается, иногда нет. Во всяком случае, возможность есть, и надо пытаться достать.

"Ак Барс" занимает третье место с 59 очками в Восточной конференции. "Автомобилист" возглавляет турнирную таблицу с 63 баллами.