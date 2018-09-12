Зинэтула Билялетдинов – о поражении от "Авангарда": "Все получили удовольствие"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Авангарда" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе признал, что в действиях его команды есть недостатки. Специалист отметил, что у него нет претензий к вратарю Александру Шарыченкову, который был заменен на Владислава Подъяпольского перед началом овертайма.

– Была хорошая игра во всех отношениях: были и овертайм, и буллиты. Думаю, все получили удовольствие. Есть вещи, которые нам понравились. Но есть и недостатки, над которыми надо работать. В целом нормально.

– Шарыченков пришел в себя после не самых удачных матчей?

– Считаю, сегодня он сыграл удачно. Претензий к нему нет. Дай Бог, чтобы он продолжал играть уверенно.

– Пропущенная шайба на его совести?

– Игра была серьезная, обе команды хотели забить. Шайба зашла, значит зашла.

– Вы выиграли в этом дворце второй Кубок Гагарина. Была ли какая-то ностальгия?

– Мы говорили о том, что мы здесь выиграли, вспоминали, как забивали голы. Но это было давно. Конечно, приятные впечатления: вернулись в арену, где одержали победу. Но это уже в прошлом.

– Как прокомментируете замену вратаря во время серии буллитов?

– Это решение тренера по вратарям. Думаю, они не ошиблись.

– Был ли интерес к Емелину?

– Да, мы с ним разговаривали.

– Гарипов готов сыграть в Уфе?

– Не готов пока сказать.