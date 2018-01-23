Зинэтула Билялетдинов - о победе над ЦСКА: "Хоккей понравился всем, кто его смотрел"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов сказал, что в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:4) у его команды получилось показать не все задуманное. Также наставник казанцев отметил, что у него нет претензий к капитану команды Александру Свитову.

– Игроки играли с большой отдачей, обе команды хотели выиграть, - сказал Билялетдинов. - Было много удалений, что-то получилось, что-то нет, но в целом хоккей понравился всем, кто его смотрел.

– Как прокомментируете эпизод со Свитовым, когда команда получила штраф за задержку игры?

– Надо посмотреть.

– В целом, что можете сказать по Свитову: капитан команды, но такие моменты, не всегда попадает в состав.

– Он не попадает в состав из-за травм. Его роль в команде очень большая. Никаких вопросов к нему нет.

– Какие планы у команды на предстоящую паузу?

– Будем работать, готовиться к плей-офф. (Арутр ЕНИКЕЕВ)