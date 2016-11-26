Зинэтула Билялетдинов: "Не совсем доволен игрой в большинстве"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Авангардом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что недоволен игрой своей команды в большинстве. Тренер добавил, что его команда сыграла так, как было запланировано.

- Думаю, хорошая была игра. Команды играли неплохо, создавали интересные моменты, были голы. Наши ребята сработали так, как мы планировали.

– Много было большинства. Насколько довольны игрой с численным преимуществом?

– Не совсем доволен. Те, кто должен забивать в большинстве, – пока это у них не очень получается. Разговариваем, но что–то нарушилось у нас. Все это в работе, это постоянный процесс. Дай бог, придем к голам. Надо забивать, создавать моменты, бросать, действовать активнее.

– "Ак Барс" сегодня впервые за долгое время забросил больше двух шайб на выезде. Моментов создаете очень много, что мешает их реализовывать?

– Соперник. (Анна ЛЕВЧЕНКО)