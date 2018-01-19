Зинэтула Билялетдинов: "Не сложилась игра, в общем"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (2:4) назвал причины отсутствия в составе защитников Альберта Яруллина и Дамира Мусина.



– У нас игра не сложилась, изначально пошла не так, как мы хотели. Большинство сегодня не получилось, – цитирует Билялетдинова "Спорт Бизнес Online". – Не сложилась игра, в общем. Надо разобраться, в чем причины. Постараемся разобраться. Команда банально не смогла настроиться? Еще раз повторю, мы внимательно посмотрим и сделаем определенные выводы.



Мусин сейчас после болезни – у него проблема была, мы его отправили в "Барс". Яруллин пока тренируется, готовим его.