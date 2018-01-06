Зинэтула Билялетдинов: "Не могу сказать, что Бурмистров в идеальной форме"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:2) отметил, что доволен результатом и игрой своей команды. Специалист также добавил, что нападающий Александр Бурмистров находится не в идеальной форме.

– Сказать, что Бурмистров в идеальной форме, я не могу, – цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. – Я думаю, что может играть лучше. В какой роли вижу? Роль лидера. Матч со "Спартаком"? Я считаю, что мы играли хорошо. Единственное – пару оплошностей допустили во втором периоде. Я доволен результатом и игрой команды. Свитов? Он отбыл штраф, но отбывает еще.