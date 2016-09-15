Зинэтула Билялетдинов: "Не могу сказать, что "Ак Барс" сыграл с "Авангардом" безупречно"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Авангардом" (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда сыграла достойно. При этом наставник казанского клуба не стал говорить, что эта встреча была безупречной в исполнении его подопечных.

– Игра была очень интересной и быстрой, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – К сожалению, не хватало какой-то остроты перед воротами, но, тем не менее, команда сыграла достойно. Все линии и атаки и обороны сыграли неплохо. Хорошо, что выиграли.

– Оборона сыграла идеально, раз провели первый матч на ноль?

– Сказать безупречно не могу. Но надежно. Это игра, в целом действовали неплохо.

– Как оцените игру Малыхина?

– Малыхин для первого матча сыграл неплохо.

– Перевод Свитова в звено Азеведо сработал?

– То, что нужно было, я сделал. Сработало.