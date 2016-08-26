Зинэтула Билялетдинов: "Начало матча с "Медвешчаком" сложилось не в пользу "Ак Барса"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Медвешчака" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что начало встречи сложилось не в пользу его команды. Казанский клуб потерпел второе домашнее поражение подряд.

– Начало матча сложилось не в нашу пользу, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Потом было много удалений, из-за этого игра сломалась. В неравных составах одни играли, другие нет. Затем мы стали выпускать другие звенья, чтобы они были в игре. Создали достаточное количество моментов, но не реализовали их. Вратарь соперника сыграл здорово, а нам есть, над чем работать.

– Вчера вы рассказали почему разбили тройку Лукоянов-Ткачев-Чибисов, а в этом матче вновь восстановили ее.

– Мы это планировали. В любом случае мы ищем варианты, которые будут наиболее оптимальны. Я считаю, они сыграли неплохо. Жуков играет с Азеведо и Секачем, но это не его позиция. Там должен быть другой игрок, но действуем теми, кто есть.

– Две шайбы были заброшены "Ак Барсу" после ошибок при выходе в атаку.

– Две шайбы потеряны в нейтральной зоне, получили два гола. Такие моменты позволяют сопернику сработать. Были и еще неприятные моменты.

– Показалось, ваша команда была не готова к сильному прессингу со стороны соперника.

– Не думаю, что у нас были серьезные проблемы с этим. Мы знали, как они играют. Может, нам было сложнее, потому что мы играли накануне. Но это не оправдание. Постепенно вошли в игру, создали достаточное количество моментов, но подвела реализация. Мы нанесли 41 бросок.