Зинэтула Билялетдинов: "Мы перегорели. Думаю, всем стыдно за поражение"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов рассказал о поражении своей команды от СКА (1:6) в первом матче 11-го сезона КХЛ. По его словам, были допущены детские ошибки.
- Мы перегорели, допускали детские ошибки, которые нельзя позволять, - отметил Билялетдинов.
- Когда восстановятся от травм Александр Свитов и Павел Падакин и почему неуверенно сыграл Эмиль Гарипов?
- Свитов еще долго будет восстанавливаться, Падакин только начал тренироваться. Гарипов - переволновался.
- Артем Лукоянов сказал, что стыдно за такую игру. А другим игрокам? Может, ему только стыдно.
- Думаю, что всем стыдно.
- Почему Пол Постма не выходил в первых спецбригадах большинства?
- В следующий раз сыграет. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)