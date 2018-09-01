Зинэтула Билялетдинов: "Мы перегорели. Думаю, всем стыдно за поражение"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов рассказал о поражении своей команды от СКА (1:6) в первом матче 11-го сезона КХЛ. По его словам, были допущены детские ошибки.

- Мы перегорели, допускали детские ошибки, которые нельзя позволять, - отметил Билялетдинов.

- Когда восстановятся от травм Александр Свитов и Павел Падакин и почему неуверенно сыграл Эмиль Гарипов?

- Свитов еще долго будет восстанавливаться, Падакин только начал тренироваться. Гарипов - переволновался.

- Артем Лукоянов сказал, что стыдно за такую игру. А другим игрокам? Может, ему только стыдно.

- Думаю, что всем стыдно.

- Почему Пол Постма не выходил в первых спецбригадах большинства?

- В следующий раз сыграет. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)