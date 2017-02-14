Зинэтула Билялетдинов: "Мы к каждой игре серьезно готовимся"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Салавата Юлаева" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда устранит ошибки, которые допустила.

– Хороший матч, для нас полезный. К сожалению, в первом периоде мы допустили ошибки в возврате. Они и повлияли на результат, – отметил Билялетдинов. – В целом, мы эти вещи поправим и улучшим свою результативность.

– Что с Лукояновым? Он получил травму в этой игре.

– Пока не могу ничего сказать. Доктора работают.

– В последних трех матчах "Ак Барс" пропустил 15 шайб, забросив всего три. Кризис наступил или игроки расслабились?

– Мы не можем забить. Есть такой момент. И пропущенные шайбы разные бывают. Все исправимо.

– Ждали появления в матче уфимца Дениса Хлыстова?

– Обманули (смеется). Мы попробовали вариант, который задумывали. Но не сработало.

– В трех поражениях от "Салавата" в этом сезоне вы нашли что-то общее?

– Поражения разные бывают. Мы уступаем в первом периоде, делаем ошибки непонятные.

– Вообще можно говорить, что на сегодняшний день победа не так и важна для вашей команды?

– Мы к каждой игре серьезно готовимся. И с уважением относимся к каждому сопернику. Ничего такого нет, что сборников на игру не поставили. Надо было дать отдохнуть. Результат с себя не снимаем. (Вадим АМИНОВ)