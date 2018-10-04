Зинэтула Билялетдинов: "Можем менять игроков, поэтому Ткачев не играл с "Динамо"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (2:1) отметил, что имеет возможность ротировать состав, поэтому Владимир Ткачев не сыграл в этой встрече.

– Понимали, что смена тренера всегда приводит к чему-то новому, – заявил Билялетдинов. – "Динамо" старалось показать себя с лучшей стороны. Ребята сработали хорошо, в том числе и в меньшинстве – играли самоотверженно. Я очень доволен и результатом, и игрой.

– Почему Ткачев не попал в состав?

– Мы решили, что не будет играть. У нас есть возможность поменять и дать возможность подготовиться к следующим матчам, в которых он будет играть. (Евгений Белоусов)