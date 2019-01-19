Зинэтула Билялетдинов: "Мне понравилась атмосфера Матча звезд, пришло много болельщиков"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов остался восхищен атмосферой, царящей на Матче звезд КХЛ в Казани.

- К завтрашней игре надо готовиться. Что касается мастер-шоу, какая-то неудача была. Ребята тоже хотели сработать, но не получилось. Завтра будем стараться, - цитирует Билялетдинова пресс-служба "Ак Барса".



Меня впечатлил Майоне, очень хорошо он пел. Но в целом мне понравилась атмосфера. Во-первых, зрители: очень много болельщиков пришло, для меня это тоже удивительно. В общем-то, атмосфера была хорошая – она была и веселая, но в то же время и серьезная. Не думаю, что ребята не хотели победить, просто не получилось. Но атмосфера порадовала.



На самом деле, очень приятно быть частью матча ветеранов. И вообще, атмосфера очень хорошая, добрая. Есть что вспомнить. Ребята сегодня – казалось бы, столько времени прошло – показали свое мастерство. Как говорится, мастерство никогда не пропадает. Поэтому ребята сыграли очень хорошо, красиво и добились результата.