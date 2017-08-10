Зинэтула Билялетдинов: "Марков поможет не только на льду, но и в раздевалке"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов остался доволен подписанием контракта с бывшим защитником "Монреаля" Андреем Марковым. По словам наставника казанцев, приход 38-летнего игрока обороны положительно скажется на сплоченности команды.

– Доволен этим приобретением. Это профессионал. Он играл за одну команду – это показатель. Его ценили. Он поможет нам не только на льду, но и в раздевалке. Сейчас у нас команда хорошая, сплочённая. Но с его приходом будет ещё лучше.

– Какая задача на сезон?

– Она каждый год одна. Зачем ее ставить?

– Как оцените календарь?

– Он не простой для всех. Можно плакать, но лучше от этого не будет. Нужно правильно готовиться. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, 10-й сезон КХЛ "Ак Барс" начнет домашним матчем против "Куньлуня". Встреча состоится 24 августа.