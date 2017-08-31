Зинэтула Билялетдинов: "Марков играет солидно. Его уверенность переходит на команду"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над рижским "Динамо" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на реализацию большинства. По словам специалиста, в остальном команда играла с большим желанием.

– Я считаю, что команда играла с огромным желанием. Единственный момент, который хотелось бы поправить – большинство, – приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. – Моментов у нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато, будем работать над этим.

– Первый матч провел Тимур Билялов. Как можете оценить его игру?

– Я считаю, что он нормально сыграл, достаточно неплохо.

– Глухов получил ассистентскую нашивку. Может, его лучшая игра связана как раз с этим?

– У нас капитан не играл сегодня. Капитаном был Марков, у него два ассистента. Один из них Глухов. Если выпадет кто-то еще, у нас еще есть ассистенты. Сегодня решили Глухова выпустить, я считаю, он этого заслуживает.

– У вас в обойме есть Дмитрий Обухов, но вы решил поднять из Высшей лиги Язькова и поставить его. Почему?

– У него были очень хорошие отзывы от тренеров. Они постоянно говорили о нем и говорили очень хорошо, поэтому решили его попробовать.

– Как оцените игру Маркова в начале сезона?

– Он играет достаточно солидно, спокойно уверенно. Эта уверенность переходит и на ребят, они тоже начинают играть уверенно. Могу сказать только положительные слова.