Зинэтула Билялетдинов: "Любая игра после такого перерыва была бы сложной - не только со СКА"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью пресс-службе клуба отметил, что ждет непростой игры со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Командам предстоит встретиться после двухнедельной паузы.

– Вы не принимали участия в сегодняшней тренировке. Наблюдали со стороны. Почему?

– Да, мы решили посмотреть со стороны, потому что ребята долго не играли. Хотели понять, кому и над чем надо поработать в эти пару дней перед матчем. Мы неплохо готовились, теоретическое занятие провели, и было интересно посмотреть со стороны, как у нас дела.

– Завтра последний день переходов в КХЛ. "Ак Барс" планирует приобрести кого-то еще?

– Если говорить откровенно, пока никого нет. Не думаю, что будут какие-то ожидаемые игроки.

– У команды 2 недели не было игровой практики. Насколько тяжело будет против СКА?

– Думаю, будет непросто. Но что поделать? Есть такая ситуация и к ней надо правильно подойти. Неслучайно мы сегодня поиграли по заданию. Мы готовимся к матчу. Надеемся выглядеть достойно. Любая игра после такого перерыва была бы сложной. А тем более против СКА – хорошей команды. Будем готовиться.