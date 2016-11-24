18:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Кузня" - боевая команда"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (2:0) отметил, что "Кузня" провела эту встречу хорошо. Для казанцев эта победа стала третьй подряд, "Металлург" потерпел седьмое поражение. 

- Изначально мы готовились к игре и знали, что "Металлург" играет хорошо, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Билялетдинова. - Это боевая команда. В общем-то, они молодцы. На самом деле играли хорошо. Тот результат, который нам был нужен, мы сделали. 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=7E9BbUbO3LY&feature=youtu.be

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