Зинэтула Билялетдинов: "Кузня" - боевая команда"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (2:0) отметил, что "Кузня" провела эту встречу хорошо. Для казанцев эта победа стала третьй подряд, "Металлург" потерпел седьмое поражение.

- Изначально мы готовились к игре и знали, что "Металлург" играет хорошо, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Билялетдинова. - Это боевая команда. В общем-то, они молодцы. На самом деле играли хорошо. Тот результат, который нам был нужен, мы сделали.