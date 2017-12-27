Зинэтула Билялетдинов: "Игроки "Ак Барса" действовали с большой отдачей"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Барысом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен выступлением своих хоккеистов и пожелал успеха казахстанским хоккеистам в Олимпийский год.

– Я очень рад за команду, – цитирует сайт "Барыса" Билялетдинова. – Ребята действовали с большой отдачей, сыграли результативно. Содержание игры, которое было сегодня, нас очень радует.

– Что может пожелать олимпийский чемпион Билялетдинов всем казахстанцам в преддверии нового олимпийского года?

– Всего самого хорошего, доброго, здоровья и успеха. Мы все любим хоккей, болеем за хоккей. Хочется радовать наших болельщиков, чтобы они получали удовольствие от нашей игры.