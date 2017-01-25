Зинэтула Билялетдинов: "Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Сибири" (1:2 Б) отметил, что подопечные много суетились. По словам наставника, идет рабочий процесс.
– Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны было много суеты. Мы долго не играли. В целом идет нормальная работа. Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей, – цитирует наставника официальный сайт "Ак Барса".
– Не так много голевых моментов было у ворот "Сибири".
– С чего вы взяли?
– Почему Солодухин не играл после первого периода.
– У него травма.
– Тот факт, что у команды уже нет никаких турнирных задач сказывается на психологии игроков?
– Идет тренировочный процесс. Получилось так, что мы не переместимся в таблице ни туда и ни сюда. Не могу сказать, что это плохо. Есть возможность поработать.
– В связи с чем отправили Андрея Чибисова в ВХЛ.
– Мы его не отправляли в ВХЛ.
– Он играл за "Барс".
– Решили, что ему полезно будет поиграть после травмы.
– Не играли сегодня также Захарчук и Свитов. Что с ними?
– У них травмы. В том числе у Азеведо, к сожалению.