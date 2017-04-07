Зинэтула Билялетдинов: "Хотел бы остаться в "Ак Барсе"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что он хотел бы остаться на своем посту. Ранее появилась информация, что его может сменить бывший наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

- Сил у меня достаточно, чтобы работать главным тренером. Хотел бы я остаться? А почему нет? Хотел бы остаться, - цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. - Это моя команда, в которой я много проработал, много отдал ей. Разбрасываться ею я не имею права. Расставаться с ней не так просто.

Команда отыграла плей-офф очень достойно, хотя мы и не выиграли ни одного матча у "Металлурга", сыграло роль мастерство отдельных игроков. Резерв определенный есть. Время идет, и наша молодежь растет. Точечные изменения "Ак Барсу" нужны, но большой перестройки не будет.