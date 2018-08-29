Зинэтула Билялетдинов: "Хочется, чтобы в конце сезона подняли кубок и радовались"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов призвал болельщиков команды набраться терпения, так как сезон будет непростым. "Ак Барс" весной 2018 года в третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина. В среду прошла презентация состава команды на сезон-2018/19.

- В этом сезоне будет не так просто. Против нас будут играть с большой отдачей, как против чемпионов. Нужно потерпеть. А мы свое дело сделаем. Хочется, чтобы мы в конце сезона собрались здесь, подняли кубок и радовались, - цитирует "РИА Новости" Билялетдинова.