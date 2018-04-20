Зинэтула Билялетдинов: "Готовимся к следующему матчу"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

– Команды бьются. Готовимся к следующему матчу, - сказал Билялетдинов.

– С чем связана замена Манухова на Токранова?

– Обыкновенная ротация.

– Очень много удалений было с вашей стороны.

– Эмоции ребят перехлестывают иногда. Надо просто поспокойнее быть.

– Почему вы сразу не взяли тренерский просмотр? Что обсуждали с арбитрами?

– Мы говорили… Ну, я не буду комментировать. Решение есть, и я не хочу глубоко об этом рассказывать.