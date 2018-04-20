22:46 20 апреля | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Готовимся к следующему матчу"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

– Команды бьются. Готовимся к следующему матчу, - сказал Билялетдинов.

 
Пятница. Москва. ЦСКА - &quot;Ак Барс&quot; - 1:3. Герои матча казанцы Джастин АЗЕВЕДО (в центре) и Антон ЛАНДЕР (справа).Хоккей ЦСКА "Ак Барсу" – как слону дробина. Казань в шаге от Кубка Гагарина

– С чем связана замена Манухова на Токранова?

– Обыкновенная ротация.

– Очень много удалений было с вашей стороны.

– Эмоции ребят перехлестывают иногда. Надо просто поспокойнее быть.

– Почему вы сразу не взяли тренерский просмотр? Что обсуждали с арбитрами?

– Мы говорили… Ну, я не буду комментировать. Решение есть, и я не хочу глубоко об этом рассказывать.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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VKXXXZ

Сочи? Бил ничего не решал там. ни по составу, ни по игре. Корень проблемы в руководстве лиги и администрации Российского хоккея. Уберите Третьяка и Ротенберга с друзьями и все будет по-другому. Бил, человек чести и порядка и провал в Сочи не его вина.

03:13

Дортмунд

Даже сообщение не пропускают)))

01:34

Дортмунд

Угомонитесь, Билл нереально крут!

01:33

suomi257

как Знарок заговорил....забыл видимо Сочи уже!!!!!

00:01

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