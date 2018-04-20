Зинэтула Билялетдинов: "Готовимся к следующему матчу"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.
– Команды бьются. Готовимся к следующему матчу, - сказал Билялетдинов.
– С чем связана замена Манухова на Токранова?
– Обыкновенная ротация.
– Очень много удалений было с вашей стороны.
– Эмоции ребят перехлестывают иногда. Надо просто поспокойнее быть.
– Почему вы сразу не взяли тренерский просмотр? Что обсуждали с арбитрами?
– Мы говорили… Ну, я не буду комментировать. Решение есть, и я не хочу глубоко об этом рассказывать.
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VKXXXZ
Сочи? Бил ничего не решал там. ни по составу, ни по игре. Корень проблемы в руководстве лиги и администрации Российского хоккея. Уберите Третьяка и Ротенберга с друзьями и все будет по-другому. Бил, человек чести и порядка и провал в Сочи не его вина.
03:13
Дортмунд
Даже сообщение не пропускают)))
01:34
Дортмунд
Угомонитесь, Билл нереально крут!
01:33
suomi257
как Знарок заговорил....забыл видимо Сочи уже!!!!!
00:01