Зинэтула Билялетдинов: "Голкипер минского "Динамо" усложнил нам задачу"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов - о матче с минским "Динамо" (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Сейчас у нас не очень хорошее время, не все у нас получается. Но ребята работают, трудятся. В этой игре сделали много в атаке, создали достаточно моментов. Вратарь "Динамо" играл здорово и усложнил нам задачу забить. Нам есть над чем работать, будем работать.

– Почему в первых двух периодах "Ак Барс" не был похож сам на себя?

– Я уже сказал, что очень здорово сыграл вратарь. Не случайно он был назван лучшим игроком. В этом была сложность.

– Вы довольны игрой Владислава Подъяпольского?

– Он сыграл достаточно ровно. Я не могу его ни в чем обвинить, - цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

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