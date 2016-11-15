Зинэтула Билялетдинов: "Есть вопросы по игре "Ак Барса"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (0:2) отметил, что у команды есть недочеты, которые надо исправлять.
– Очень коротко – мы сыграли так, как мы сыграли. Больше добавить нечего. У нас есть вопросы, которые надо решать в нашей игре, будем работать, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса".
untach
Надо уходить Ак барсу из КХЛ. Еще раз напишу: Надо делать Центральную лигу, в которую вошли бы команды поволжья и урала. Беспредел КХЛ-овских олигархов ДОСТАЛ уже до печенок.... Нет правил хоккея, которые бы не были нарушены ими и "судейским" корпусом. Стране и так тяжело финансово, чтобы огромные деньги государства через полугосударственные фирмы поддерживали имидж ПУСТЫХ игроков, типа Ковальчука, и отыгравших свое типа Дацюка. Я могу до самого логического конца обьяснить, что наша сборная и не могла выиграть КМ, или хотя бы дойти до финала, причем с комментариями ошибок и недоделок всех действовавших тогда игроков сборной. Ошибки и недоделки у них продолжаются! Я говорю об игроках Ска. И здесь "выкручивание" рук всей лиги - вообще лишнее
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