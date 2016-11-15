Зинэтула Билялетдинов: "Есть вопросы по игре "Ак Барса"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (0:2) отметил, что у команды есть недочеты, которые надо исправлять.



– Очень коротко – мы сыграли так, как мы сыграли. Больше добавить нечего. У нас есть вопросы, которые надо решать в нашей игре, будем работать, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса".