Зинэтула Билялетдинов: "Есть список игроков, которых я приглашу на сборы"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что первая команда имеет хорошее подспорье в лице молодых игроков. По словам наставника, некоторых из них он пригласит на сборы.

– Тот факт, что "Барс" участвует в ВХЛ, помогает в привлечении к составу молодых игроков?

– Безусловно. "Ирбис", "Барс" и "Ак Барс" – эта цепочка хорошее подспорье для того, чтобы ребята росли. Игроки всегда под нашим вниманием, у нас есть возможность использовать молодых ребят, мы своих игроков отдаем в "Барс" для практики. Думаю, не все команды имеют такие возможности.

– Кто из молодых хоккеистов, на ваш взгляд, сможет пополнить состав в следующем сезоне?

– Есть список игроков, которых я приглашу на сборы. Посмотрим. Сказать конкретно, кто может пополнить состав, сложно. Задача привлечения своих воспитанников перед нами стоит, и мы будем ее выполнять.

– Как оцените игру Захарчука?

– Он прибавляет. У него бывают неудачные периоды, но они у всех есть. Захарчук играет в тот хоккей, который нам необходим. Он жесткий защитник. Судьям не всегда нравится, как он действует. Но Захарчук закрывает вопрос при игре в меньшинстве. Он хорошо тренируется, при этом у всех есть сильные и слабые стороны.

– Мусина критикуют болельщики. Какие сильные и слабые стороны есть у этого игрока?

– Не могу сказать, что он часто ошибается. Мусин играет грамотно. Конечно, ему не хватает физических качеств, которые есть у Охтамаа или Захарчука. Но у него есть голова, руки. Он наш воспитанник и мы этим дорожим. А если говорить об ошибках, к примеру, в последней игре, что уж, он хотел ее сделать?