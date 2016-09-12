Зинэтула Билялетдинов: "Есть щели, которые "Ак Барс" пока не может закрыть"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (0:2) подчеркнул, что его подопечные атаковали недостаточно остро. При этом специалист отметил, что у команды существуют проблемы в обороне.

- Недостаточно остро играли в атаке, - приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. - Бросали по воротам, но серьезных моментов не создали. Это стало причиной того, что не добились результата.

- Игрой в обороне довольны? У соперника было немного моментов, но они забили два гола.

- Сказать, что мы идеально сыграли я не могу. У нас есть щели, которые мы пока не можем закрыть. Есть ребята, которые не всегда справляются с задачами. Вопросы есть.

- Поиски защитника и центрального нападающего продолжаются?

- Я уже говорил, что сложно найти сейчас кого-либо. Генеральный менеджер ездил, смотрел игроков. Вопрос пока висит.

- Гарипов провел в этом сезоне уже 7 матчей.

- Я уже говорил, что голкипер играет, пока команда выигрывает. В последних матчах мы побеждали.

- У хоккеистов "Ак Барса" было много технического брака.

- Да, были потери и в нейтральной зоне, и при входе в зону. Все это влияет на атаку, надо эти моменты устранять.