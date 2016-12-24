Зинэтула Билялетдинов: "Есть понимание, как "Ак Барс" будет играть в овертайме "3 на 3"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью пресс-службе клуба в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА остался доволен подготовкой игроков, которые вернулись после травм. При этом он подчеркнул, что еще есть ряд проблем в игре отдельных хоккеистов.

– В общую группу вернулись Токранов, Батыршин, Секач. Что вообще скажете по состоянию команды?

– Если говорить о состоянии здоровья, то все в порядке. Но тот же Батыршин давно не играл. Нужно время, чтобы прийти в себя, набрать нужные кондиции. Токранов тоже тренируется. Но в первых матчах они, скорее всего, выходить не будут, а дальше будем потихоньку включать.

– У вас была возможность увидеть в деле новичков – Григоренко, Солодухина. Что можете сказать о них?

– Ничего плохого сказать не могу (смеется). Ребята хорошо тренируются, с отдачей. Мы специально поставили их вместе, образуется определенная тройка. Дальше посмотрим, как их использовать.

– Секач перед перерывом не играл в паре матчей, затем в сборной получил травму. Получается, он не выходил в матчах примерно месяц.

– Это беспокоит. Ему, наверное, будет непросто. Надеемся, что партнеры ему помогут.

– Вы довольны его игрой в сезоне?

– Есть вопросы, которые он должен. Он взрослый человек и, думаю, все понимает. Надеюсь на то, что он будет в порядке.

– У Азеведо проблемы с результативностью. Этому есть объяснение?

– Бывают такие периоды, когда хоккеисты забивают, бывает такое, что не все получается. Это происходит по разным причинам. Может, ему надо больше бросать, обострять игру. Мы об этом говорим, и он все понимает. Пытается, работает.

– У вас было время подумать об игре в овертаймах в формате "3 на 3". Уже определились, кто будет выходить?

– Мы просматривали игры, кто как действует. Есть понимание, как надо играть. В первую очередь надо не проигрывать единоборства. Важно будет правильно действовать один в один, не дать пространства сопернику, который владеет шайбой. Ситуация непростая. Будет больше открытых зон.