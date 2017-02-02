Зинэтула Билялетдинов: "Есть нюансы, которые мешают играть "Ак Барсу"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады"​ (0:4) заявил, что поражения в последних двух встречах показали его игрокам то, над чем нужно работать, а также выявили проблемы команды. В предыдущем матче "Ак Барс" потерпел разгромное поражение от "Нефтехимика" (2:8).

– Последние две игры показали, какие у нас есть проблемы и над чем нужно работать, – цитирует "Р-Спорт" слова Билялетдинова. – Нехорошо, что мы проиграли, но у нас есть время для того, чтобы поправить свою игру. Наверное, какие-то моменты (связанные с положением в таблице) есть. Не могу сказать откровенно, что это, но они есть. Я не хотел бы говорить, что из-за этого мы проиграли. Есть нюансы, которые мешают нам играть.

Мы всегда уважительно относимся к сопернику. На собрании перед матчем об этом говорили. У нас нет такого, чтобы мы выходили на лед с неуважением. Есть ошибки и проблемы, но неуважительного отношения к сопернику у игроков нет. Я такого не видел.