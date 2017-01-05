Зинэтула Билялетдинов: "Единственный момент, который нас подвел – это большинство"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Салавата Юлаева" (1:2 Б) посетовал на игру в неравных составах. По словам наставника, в моменте с пропущенным голом была допущена ошибка.
– Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвел – это большинство, могли забить еще один гол, и игра пошла бы по-другому – цитирует наставника официальный сайт "Ак Барса".
– В моменте с пропущенным голом нападающий "Салавата" остался один перед воротами. Как можете это прокомментировать?
– А что вы еще хотите услышать? Была допущена ошибка.
– У "Ак Барса" не было удалений. Это специальная установка избегать нарушений, учитывая, что "Салават" хорошо играет в большинстве?
– Ребята старались не удаляться.
– Почему не играл Попов? У него травма?
– Нет. Мы дали ему возможность отдохнуть
– Почему решили выпустить Эллиотта на серию буллитов?
– В принципе он неплохо исполняет, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать.