Зинэтула Билялетдинов: "Единственный момент, который нас подвел – это большинство"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Салавата Юлаева" (1:2 Б) посетовал на игру в неравных составах. По словам наставника, в моменте с пропущенным голом была допущена ошибка.

– Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвел – это большинство, могли забить еще один гол, и игра пошла бы по-другому – цитирует наставника официальный сайт "Ак Барса".

– В моменте с пропущенным голом нападающий "Салавата" остался один перед воротами. Как можете это прокомментировать?

– А что вы еще хотите услышать? Была допущена ошибка.

– У "Ак Барса" не было удалений. Это специальная установка избегать нарушений, учитывая, что "Салават" хорошо играет в большинстве?

– Ребята старались не удаляться.

– Почему не играл Попов? У него травма?

– Нет. Мы дали ему возможность отдохнуть

– Почему решили выпустить Эллиотта на серию буллитов?

– В принципе он неплохо исполняет, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать.