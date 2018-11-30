Зинэтула Билялетдинов: "Доволен, что наконец победили у "Локомотива" и прервали эту серию"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победного матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (5:3). 63-летний российский тренер признался, что игра была сложной.

– Несмотря на счет, игра была непростая, но ребята справились, в нужный момент забивали, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса". – Нам было очень важно выиграть сегодня, давно мы у "Локомотива" не побеждали, но сегодня прервали серию. Я очень доволен, что ребята смогли это сделать.

– С чем вы связываете такую нервную концовку игры?

– Во-первых, было удаление ненужное – дали сопернику возможность, который и так подпирал прилично. Они удачно забили, поэтому напряжение на самом деле было серьезное.

"Ак Барс" набрал 54 очка и расположился на третьей строчке Восточной конференции. "Локомотив" с 45 баллами остался на четвертом месте в Западной конференции.