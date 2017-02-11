Зинэтула Билялетдинов: "Для "Салавата" плей-офф уже начался"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" заявил, что, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда будет играть на максимуме. В турнирной таблице Восточной конференции казанский клуб идет на третьем месте, в то время как уфимцы занимают восьмую строчку с 82 баллами. На данный момент серия поражений "Салавата" составляет девять матчей подряд.

– "Ак Барс" пропустил 12 шайб в двух последних матчах. Как такое произошло?

– Сейчас уже нечего говорить – это факт. Мы проанализировали ошибки. Ребята все понимают.

– Как обстоят дела с травмированными?

– Думаю, что никто из них сыграть не сумеет. Азеведо? Он еще не восстановился.

– Нет ли проблем с мотивацией? Ведь на турнирное положение оставшиеся матчи никак не повлияют.

– Ребята готовятся к каждому матчу. Мы готовимся к плей-офф, нам надо улучшать игру. Возможно, на подкорке это и сидит, но во время матчей об этом никто не думает. Команда играет с отдачей и упрекнуть не в чем.

– Впереди игра с "Салаватом". Насколько это принципиальный матч сейчас?

– Мы поедем туда с хорошим настроем. Для Уфы плей-офф уже начался. Они бьются за попадание. У нас ситуация иная, но нам тоже нужно нагонять это самое чувство матчей высокого накала. Нужно доставать из себя все. (Артур ЕНИКЕЕВ)