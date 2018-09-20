Зинэтула Билялетдинов: "Чтоб играть без мандража, нужно "вкалывать" просто на каждой тренировке"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью пресс-службе клуба рассказал о подготовке к предстоящему матчу с "Нефтехимиком". По его словам, игрокам нужно упорно работать, чтобы играть без мандража.

– Как вы оцените игру команду на старте сезона?

– Я считаю, что ребята хорошо работали и работают. Я уже говорил на пресс-конференциях, что есть нюансы, которые нам нужно поправлять, но это процесс постоянный. Не могу сказать, что есть что-то серьёзное, поэтому я доволен.

– А чем-то недовольны?

– Да по большому счёту я и не могу сказать, что чем-то недоволен. Все работают – начиная с защитников, заканчивая вратарями. Вот три вратаря у нас сейчас очень здорово работают, и тренеры с ними тоже здорово работают. Меня очень радует, что они нашли общий язык, все заинтересованы, это хорошо.

– Можете оценить игру именно Владислава Подъяпольского в последних матчах?

– Сыграл надёжно, хорошо, как и Шарыченков. Александр блестяще отыграл матч с Омском (1:2 Б), и мы хотим, чтобы в этом плане всё было более стабильно.

- А как построить работу, чтобы человек, который сидел целый год в запасе, выходил и играл совсем без мандража?

- Это вопрос к тренерам вратарей, наверное, а не ко мне. Но как? Работать надо, "вкалывать" просто на каждой тренировке. На теоретических занятиях понимать, о чём говорят и выполнять всё на льду.

– "Нефтехимик" около пяти раз подряд обыграл "Ак Барс". Его можно назвать неудобным соперником?

– Мы об этом не думаем. У нас есть следующий соперник, к которому мы относимся с уважением. Готовимся к игре.

– Михаил Глухов и Эмиль Гарипов занимались в общей группе – они могут сыграть завтра?

– Мы смотрим на Михаила, желание поставить его в состав есть, но ещё день подумаем. По Гарипову то же самое: в принципе, он сейчас начал тренироваться в полную силу, мы подберём игру, на которой он будет в составе.

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