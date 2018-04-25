Зинэтула Билялетдинов: "Было интересно проверить себя против молодых тренеров"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов выразил радость по поводу победы в Кубке Гагарина. В финальной серии казанцы обыграли ЦСКА.

– У победы много творцов, а проигрывает тренер. Какова доля в этих ста процентах успеха тренеров, игроков и менеджеров?

– Это единая команда. Не только игроки, но и руководство, обслуживающий персонал. Это помощь со всех сторон.

– Важно ли вам было обыграть именно ЦСКА?

– Нет таких чувств. Всегда с уважением относимся к любому сопернику. Все команды достойны, все играли с отдачей. Были Хабаровск, Магнитогорск, Челябинск. Есть плей-офф, команды хотят выиграть. ЦСКА – это финал, который мы ждали и очень хотели выиграть. В этой команде есть олимпийские чемпионы. Но мне было интересно работать против молодых тренеров. Я считаю, что это хорошая и достойная группа тренеров, которая хорошо ведет команду. Но мне было интересно проверить себя против них. (Артур ЕНИКЕЕВ)