Зинэтула Билялетдинов: "Будем давать время молодежи, но хотелось бы найти игроков постарше"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от ЦСКА (2:4) высказал свое мнение об игре и отметил, что намерен и дальше давать время молодежи.

- У вашей команды большие проблемы в защите, осталась одна молодежь. Будете укрепляться или давать больше игрового времени молодежи?

- Молодежи, конечно, будем давать время, но хотелось бы найти в данной ситуации игроков постарше. Это трудно сделать, и мы делаем все возможное, а так будем обходиться этими ребятами. Для них счастье то, что они играют. Ребята будут расти, хочется чтобы они меньше допускали ошибок, но это неизбежно. Не могу сказать, что они меня не устраивают. Играют неплохо, но есть моменты, когда они ошибаются.

- Какая ситуация у Малыхина и насколько выбыл Яруллин?

- Яруллин и Батыршин выбыли месяца на два. Глухов - недели на три и Малыхин минимум на две недели. Возможно, кто-то быстрее восстановится.

- Не показалось, что вратарь Гарипов немного устал после насыщенного и фееричного матча в Питере? Может, Галимова стоило поставить?

- Мы изначально говорили с вратарями, что играть будет тот, кто сильнее. Гарипов выиграл матчи и продолжает играть следующий. Мы должны пройти через этот путь, дать сыграть, хотя возможность поменять вратаря была, и выпустить Станислава. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)