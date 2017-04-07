Зинэтула Билялетдинов: "Больших перемен "Ак Барсу" не требуется"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе отметил, что команде не нужны большие перемены. По его словам, растут молодые игроки.

– Как вы считаете, у "Ак Барса" есть хороший фундамент или требуется перестройка?

– Больших перемен не требуется. Резерв определенный есть. Время идет, наши молодые игроки растут, показывают лучший результат, чем в прошлом году. Не случайно наши игроки попали в состав сборной для подготовки к чемпионату мира. Надеюсь, ребята будут расти и дальше. В то же время точечные изменения будут.

– Зият Пайгин уехал в Северную Америку. Почему у него не получилось в прошлом сезоне?

– Он начал чемпионат, затем получил серьезную травму и выбыл на долгое время. Затем продолжительное время восстанавливался. В то время, когда нам надо было определяться с составом на плей-офф, он был не в нужной форме. В процессе плей-офф рисковать мы уже не стали. О том, что он хотел уехать, все знали. Я считаю это нормальным. Значит, он чувствует в себе силы заиграть там. Несмотря на то что он молодой парень, у него есть своя цель, есть сильные и слабые стороны. К сожалению, он не показал всего, на что мы рассчитывали.

– Что можете сказать об игре Антона Глинкина? Он не так часто забивает.

– Антон – креативный нападающий, который может и должен забивать. Мы использовали его и в большинстве. Забивать не так просто, но возможности у него есть.