Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барсу" в матче с "Динамо" повезло, но везет тому, кто везет"

Главный тренер "АК Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над московским "Динамо" (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что встреча получилась боевая и интересная. Также Билялетдинов заявил, что есть нюансы в игре, которые нужно исправлять, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В целом была хорошая боевая игра, - подчеркнул Билялетдинов. – Команды, я считаю, показывали хороший хоккей, эмоциональный, все хотели выиграть. Интересная получилась встреча. Нам, считаю, где-то повезло, но везет тому, кто везет.

– Наверное, вам, как коренному динамовцу, принципиально играть против родного клуба? И еще такой вопрос: сегодня вы с командой посетили музей в Парке легенд. Это добавило позитивных эмоций?

– Наша хоккейная история очень богата, и забывать ее нельзя. Хотелось, чтобы наши ребята посмотрели и вспомнили тех, кто завоевывали золотые медали. А про "Динамо" мне часто задают такой вопрос. Я сам воспитанник этого клуба, приятно играть против бывшей команды. Но судьба так сложилась, что я работаю в "Ак Барсе".

– Вы посмотрели свой стенд в музее? Прочитали текст? Там все правильно написано?

– Мышкин мне помог. А так интересно было посмотреть. Там есть хоккейные майки, всякая амуниция, я сам в такой играл. Она намокала и была тяжелая.

– После матча с "Витязем" вы отмечали проблемы в игре своей команды. После встречи с "Динамо" часть проблем уже устранилась?

– Вопросы всегда есть. Но в целом я доволен. Есть нюансы, которые надо поправить.

– Лукоянова толкнули на борт в конце матча. С ним все в порядке?

– У него есть ссадина, а так вроде все нормально.