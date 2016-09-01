Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барсу" нужно выходить на другой уровень"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от ЦСКА (2:4) высказал свое мнение об игре и первой заброшенной шайбе, которая была засчитана арбитрами после видеопросмотра.

– Игра была неплохая. В начале матча мы немного уступали. Потом вошли в игру, действовали достаточно неплохо, но в концовке допустили грубые ошибки, причем простые. Я имею в виду вторую шайбу. Да и в меньшинстве не такая серьезная шайба была. В целом ребята играли неплохо. Нужно подчищать ошибки и выходить на другой уровень.

– Эпизод, когда шайба летела по ленточке после броска Попова и был засчитан гол, для вас является спорным?

– Шайба отскочила, Попов удачно подставил клюшку и забил. Судья засчитал взятие ворот. Что тут разговаривать? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)