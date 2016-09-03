20:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барсу" было тяжело играть против "Северстали"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (3:2 ОТ) выразил сожаление, что его команда не смогла победить в основное время.

– Откровенно говоря, нам было тяжело играть, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Билялетдинова. – Сложно было после двух напряженных матчей в Питере и Москве. И соперник сегодня играл очень хорошо, агрессивно. Конечно, жалеем, что не взяли три очка, пропустив шайбу за две минуты. Получили удаление, и игра перешла в овертайм. Но два очка мы заработали, и это неплохо.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40102/1/

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