Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" весь матч играл на хорошем эмоциональном подъеме"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после третьей победы "Салаватом Юлаевым"​ в сезоне (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Команда весь матч играла очень здорово, на хорошем эмоциональном подъеме, выполняла то, что мы говорили перед игрой. Задание было выполнено, ребята – молодцы, сработали очень здорово, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса".

– Радель Фазлеев неделю подписал контракт с "Ак Барсом". Вы видите его в первой команде?

– Я пока вообще его не видел.

– Планируете привлекать его к работе в "Ак Барсе"?

– Нужно сначала посмотреть на него, а потом решим.

– За счет чего вам удаётся третий раз подряд обыгрывать "Салават Юлаев"?

– Все игры разные. Хорошо, что мы выигрываем, стабильность в этих матчах есть, это главное. Мы эту команду разбираем, как я уже сказал, игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат.

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