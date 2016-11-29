Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" сыграл с "Торпедо" на хорошем кураже"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Торпедо" (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что остался доволен действиями своих подопечных. По словам Билялетдинова, "Ак Барс" играл на кураже.

– Должен сказать, что команда играла достаточно неплохо, на хорошем кураже, – приводит официальный сайт казанского клуба слова Билялетдинова. – Мы готовились к этому матчу. "Торпедо" – хорошая команда. Неслучайно они занимают высокие позиции. Ребята хорошо подготовились и добились своего результата.

– Почему команда не играет в четыре нападающих в большинстве, как это было раньше? Вы отказались от этого?

– У нас есть вопросы к большинству. Пока вот так работаем.

– Как оцените игру Михала Йордана сегодня?

– Йордан хорошо сыграл.