17:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" сумел выйти из непростой ситуации"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после выездной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом (4:3 Б) подчеркнул, что команда смогла выйти из непростой ситуации, уступая 1:3 по ходу встречи. Также специалист отметил уверенные действия капитана команды Александра Свитова, отметившегося двумя заброшенными шайбами.

– Команда провела неплохой матч, ребята смогли выйти из непростой ситуации, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Билялетдинова. – Мы проигрывали 1:3, но потом сумели сравнять счет. Нам сейчас немного сложно приходится, но ребята стараются. Хотелось бы отметить игру Александра Свитова, который сегодня сумел забить сам и помогал ребятам в игровых эпизодах.

В начале сезона у нас были некоторые опасения. Сейчас они оправдываются, но это внутренние командные проблемы, которые мы постараемся решить. Календарь сложный, очень много игр. До перерыва в регулярном чемпионате нам предстоит провести еще 29 матчей. Постараемся добиться прогресса.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9476/

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