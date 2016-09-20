Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" сумел выйти из непростой ситуации"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после выездной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом (4:3 Б) подчеркнул, что команда смогла выйти из непростой ситуации, уступая 1:3 по ходу встречи. Также специалист отметил уверенные действия капитана команды Александра Свитова, отметившегося двумя заброшенными шайбами.

– Команда провела неплохой матч, ребята смогли выйти из непростой ситуации, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Билялетдинова. – Мы проигрывали 1:3, но потом сумели сравнять счет. Нам сейчас немного сложно приходится, но ребята стараются. Хотелось бы отметить игру Александра Свитова, который сегодня сумел забить сам и помогал ребятам в игровых эпизодах.

В начале сезона у нас были некоторые опасения. Сейчас они оправдываются, но это внутренние командные проблемы, которые мы постараемся решить. Календарь сложный, очень много игр. До перерыва в регулярном чемпионате нам предстоит провести еще 29 матчей. Постараемся добиться прогресса.