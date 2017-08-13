Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" сейчас на таком этапе, когда уже надо показывать качественную игру"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что его не порадовала игра команды в большинстве в матче Кубка латвийской железной дороги против "Локомотива" (2:1). Он также добавил, что казанцы сейчас находятся на таком этапе, когда надо показывать качественную игру.

– Очень полезный матч для обеих команд. Сейчас мы на таком этапе, когда уже надо показывать качественную игру, – приводит "Р-Спорт" слова Билялетдинова. – Правда, не всегда все получается. Игра в большинстве нас сегодня не порадовала. Сыграли совсем не так, как хотелось бы. Потому что несколько человек отсутствовали в команде до недавнего времени и сегодня первый раз играли все вместе. Но это поправимо.

Это последний этап подготовки, дальше уже старт чемпионата. Команда подошла к матчу достаточно серьезно. Делали то, что смогли на данный момент. Плюс к этому Джастин Азеведо, например, немного приболел. Да и у него, как и у Станислава Галиева и Владимира Ткачева было выступление за сборную, плюс перелеты. Поэтому вряд ли этот матч показателен для оценки их состояния.