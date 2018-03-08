Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" сделал правильные выводы после поражения"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Амуром" (3:1) в четвертом матче серии плей-офф отметил, что его игроки сделали правильные выводы после поражения в третьей встрече. Напомним, что казанцы ведут в серии 3-1.

– Мы сделали определенные выводы, я считаю, что правильные. Готовимся к следующему матчу.

– У команды было два удаления за нарушение численного состава.

– Будем разговаривать и поправлять эту ситуацию.

– Вы поставили Зарипова во второе звено. Довольны его игрой?

– Я доволен всеми.​