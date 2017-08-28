Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" раскочегаривается к третьему периоду"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поблагодарил команду за победу над "Амуром" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, эта встреча оказалась непростой.

– Считаю, что игра была хорошая. Команда "Амур" сыграла очень хорошо, – приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. – Нам было непросто. Мы все раскочегариваемся ближе к третьему периоду. Моменты, которые мы создавали, хотелось бы, чтобы их было больше. Пока этого недостаточно. Но результат есть, я благодарен ребятам за то, что они вырвали победу. Это важно.

– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с удалением Александра Свитова.

– Всякое бывает, на эмоциях все. Что произошло, то произошло.

– Какие-либо санкции предусмотрены?

– А что, главное – это санкции? Поговорим и решим.

– Обухов не проходит в состав. С чем это связано? И можно ли ждать его появления?

– Можно. Пока тот состав, который есть, он у нас играет.