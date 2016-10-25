Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" пропустил из-за того, что очень хотел забить"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (2:1) отметил, что в первых двух периодах казанский клуб создал много моментов у ворот соперника. Также специалист сообщил, что защитник Стефан Эллиотт выбыл из строя как минимум до перерыва на матчи сборных.

- Игра была интересной, мобильной, - приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. - Команды неплохо действовали. В первом и втором периодах мы создали много моментов. Пропустили, наверное, даже из-за того, что очень хотели забить. В третьем периоде соперник, конечно, активизировался. У нас был шанс сыграть в большинстве, не получилось. Результата мы добились.

- Артем Лукоянов имеет моменты, часто бросает, но никак не может забить. Как оцените его игру?

- Он старается. К сожалению, пока не может отличиться. Видимо, торопится, иногда принимает неправильные решения. Думаю, ему надо успокоиться и спокойно делать свою работу.

- Перевод Лукоянова из звена Владимира Ткачева связан именно с этим?

- Это была необходимость.

- После возвращения Эмиля Гарипова Тимур Билялов вновь отправлен в "Барс".

- Сейчас играет Галимов. Гарипов практически восстановился после травмы. Пока оснований менять Галимова у нас нет. Ребят, которые были с основой, мы посмотрели. Для Билялова это неплохой стимул – он знает направление, знает, что делать. Будет пока играть за вторую команду.

- Как надолго выбыл Стефан Эллиотт?

- До перерыва он, наверное, играть не будет.