Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" приводит себя в порядок после сложной поездки"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки на учебно-тренировочной базе клуба рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком".

– Приводим в порядок себя, потому что на самом деле была сложная поездка. Но это не только для нас, для всех вообще, – цитирует Биляетдинова официальный сайт клуба. - Сейчас есть возможность подготовиться к следующему матчу. Хорошие команды, мы серьёзно готовимся к этим матчам. К любому сопернику надо готовиться, я в этом убеждён.

Состояние Манухова? Ему еще сложно войти в такое игровое состояние, конечно, но он старается. Думаю, этот перерыв поможет, он перейдет к нам в основную команду, с нами будет тренироваться и готовиться. Поэтому надежды хорошие.

Постма? Я очень рад, что он набирает очки, и я доволен всеми. Поэтому говорить о конкретных игроках нет смысла. Планируем ли брать в поездку Свитова? Нет, не планируем.