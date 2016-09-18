13:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" постарается подойти к следующему матчу более ответственно"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:3) отметил, что команда не смогла сыграть так, как предполагала. Также наставник казанцев выразил надежду на то, что к следующей игре "Ак Барс" подойдет более ответственно.

– Мы не смогли сыграть так, как предполагали, – цитирует официальный сайт "Амура" Билялетдинова. – Как правило, после хорошей игры ждешь плохую. К сожалению, сегодня так и получилось. Поэтому хотелось бы, чтобы мы поправили свою игру и к следующему матчу подошли более серьезно и ответственно.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/amur-ak-bars-press-konferentsiya.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

гоните била!он смерть для АБ!

13:15

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