Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" отыграл достойно в матче с "Амуром"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) отметил, что встреча выдалась непростой. Специалист также добавил, что казанцы сыграли достойно.

– Игра была непростой, она шла до одной заброшенной шайбы, - цитирует клубная пресс-служба Билялетдинова. - Все это понимали. Ребята в этой ситуации сыграли достойно. Можно сказать, сделали все, никто не дрогнул. Мы хотели победить дома, и не ехать в Хабаровск. Ребята сделали свое дело, я им благодарен.

– Вы перевели Ткачева в четвертое звено, он перестал выходить в большинстве. Прокомментируйте его игру.

– Я думаю, он скоро в большинстве будет играть. Ему нужно время. Он делает все для команды – это важно.

– Михаил Глухов пропустил серию. Он уже тренируется с командой?

– Он пока не тренируется.