16:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" ни от кого тренировки не закрывает"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подчеркнул, что клуб проводит открытые тренировки согласно регламенту КХЛ, сообщает "Бизнес online". Также специалист отказался комментировать календарь лиги и перерыв на Евротур.

– Почему "Ак Барс" не сделает все тренировки открытыми по примеру "Салавата", клубов НХЛ?

– Я не знаю, как делает "Салават", мы ни от кого не закрываемся.

– То есть любой журналист может прийти на любую тренировку команды?

– Существует регламент, который надо соблюдать.

– Тем не менее "Ак Барс" провел открытую тренировку только после предупреждения со стороны КХЛ.

– Я впервые об этом слышу.

– Как повлияет перерыв на Евротур?

– Только игры покажут, как он повлияет. Надо правильно отработать следующую неделю, улучшать свою игру. Мы к концу октября сыграли половину чемпионата, хорошо, что у ребят есть возможность немного отдохнуть, побыть дома, поработать над какими-то техническими элементами. Календарь? Не хочу его обсуждать.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/175833/

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