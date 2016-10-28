Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" ни от кого тренировки не закрывает"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подчеркнул, что клуб проводит открытые тренировки согласно регламенту КХЛ, сообщает "Бизнес online". Также специалист отказался комментировать календарь лиги и перерыв на Евротур.

– Почему "Ак Барс" не сделает все тренировки открытыми по примеру "Салавата", клубов НХЛ?

– Я не знаю, как делает "Салават", мы ни от кого не закрываемся.

– То есть любой журналист может прийти на любую тренировку команды?

– Существует регламент, который надо соблюдать.

– Тем не менее "Ак Барс" провел открытую тренировку только после предупреждения со стороны КХЛ.

– Я впервые об этом слышу.

– Как повлияет перерыв на Евротур?

– Только игры покажут, как он повлияет. Надо правильно отработать следующую неделю, улучшать свою игру. Мы к концу октября сыграли половину чемпионата, хорошо, что у ребят есть возможность немного отдохнуть, побыть дома, поработать над какими-то техническими элементами. Календарь? Не хочу его обсуждать.