23:14 | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" не смог поправить те недостатки, которые были"


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (1:4) подчеркнул, что казанцы серьезно готовились к этой игре.

– Мы к этой игре готовились серьезно, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Был маленький перерыв, мы поработали. К сожалению, те недостатки, которые у нас были, мы не смогли поправить по определенным причинам. Конечно, хотелось бы их исправить. Будем готовиться к следующему матчу.

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https://www.ak-bars.ru/news/14899.html

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Материалы других СМИ
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