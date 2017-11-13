Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" не смог поправить те недостатки, которые были"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (1:4) подчеркнул, что казанцы серьезно готовились к этой игре.

– Мы к этой игре готовились серьезно, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Был маленький перерыв, мы поработали. К сожалению, те недостатки, которые у нас были, мы не смогли поправить по определенным причинам. Конечно, хотелось бы их исправить. Будем готовиться к следующему матчу.